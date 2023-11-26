Фанат вылетел на поле и сшиб с ног голкипера "Рубина" во время матча РПЛ

Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин был сбит с ног выбежавшим на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщиком воронежского "Факела". Встреча прошла в воскресенье, 26 ноября, в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На последних минутах встречи один из болельщиков выбежал на поле и направился в сторону Дюпина, который стоял к нему спиной. Когда до вратаря казанцев оставалось несколько метров, фаната настиг преследовавший его стюард и повалил на газон. По инерции оба свалились на Дюпина — тот тоже упал на газон. После этого болельщика вывели за пределы поля, а через несколько секунд прозвучал финальный свисток.