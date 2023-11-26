Фанат вылетел на поле и сшиб с ног голкипера "Рубина" во время матча РПЛ
Болельщик "Факела" сбил с ног вратаря "Рубина" Дюпина во время матча РПЛ
Юрий Дюпин. Обложка © Сайт ФК "Рубин"
Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин был сбит с ног выбежавшим на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщиком воронежского "Факела". Встреча прошла в воскресенье, 26 ноября, в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На последних минутах встречи один из болельщиков выбежал на поле и направился в сторону Дюпина, который стоял к нему спиной. Когда до вратаря казанцев оставалось несколько метров, фаната настиг преследовавший его стюард и повалил на газон. По инерции оба свалились на Дюпина — тот тоже упал на газон. После этого болельщика вывели за пределы поля, а через несколько секунд прозвучал финальный свисток.
Отметим, что единственный гол за всю игру на 38-й минуте забил 21-летний защитник казанцев Руслан Безруков.
Ранее стало известно, что "Краснодар" на выезде проиграл "Уралу" 1:3 и лишился лидерства в РПЛ. В конце первого тайма вратарь южан Матвей Сафонов и его партнёр по клубу бразильский защитник Витор Тормена столкнулись головами. Они не смогли продолжить игру. Легионер сразу покинул поле, а Сафонова заменили во время перерыва.