Футболисты "Краснодара" столкнулись головами и не смогли помочь клубу сохранить лидерство

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" победил "Краснодар" со счётом 3:1 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Свердловской области смогла прервать десятиматчевую безвыигрышную серию.

В составе победителей отличились конголезский защитник Эмерсон (30-я минута), полузащитник Андрей Егорычев (60-я) и нападающий Алексей Каштанов (86-я). В составе гостей единственный гол на счету колумбийского форварда Джона Кордобы (21-я). В конце первого тайма вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов и его партнёр по клубу бразильский защитник Витор Тормена столкнулись головами. Они не смогли продолжить игру дальше. Легионер сразу покинул поле, а Сафонова заменили во время перерыва.

Это поражение стало для "Краснодара" вторым в сезоне. Подопечные Владимира Ивича упустили шанс обойти "Зенит", который накануне разгромил "Сочи" и имеет на одно очко больше — 33 против 32. "Урал", в свою очередь, поднялся на 11-е место турнирной таблицы с 19 очками.