В РПЛ объяснили, почему "Спартак" и "Балтика" играли на снегу не красным мячом

В матче 16-го тура между "Спартаком" и "Балтикой", проходившем в Калининграде в условиях снегопада, не использовали красный мяч из-за выбора футболистов. Об этом рассказали "Матч ТВ" в пресс-службе РПЛ.

"Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве", — объяснил представитель лиги журналистам.

Он уточнил, что использовавшийся мяч — кстати, зафиксированный в регламенте на весь футбольный сезон — имел контрастную окраску. Для игроков он был заметнее, чем смотрелось на телевизионной картинке.