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25 ноября, 21:46

В РПЛ объяснили, почему "Спартак" и "Балтика" играли на снегу не красным мячом

<p>Матч "Балтики" и "Спартака" проходил на заснеженном поле. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcsmtg/11195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак" (Москва)</a></p>

Матч "Балтики" и "Спартака" проходил на заснеженном поле. Обложка © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)

В матче 16-го тура между "Спартаком" и "Балтикой", проходившем в Калининграде в условиях снегопада, не использовали красный мяч из-за выбора футболистов. Об этом рассказали "Матч ТВ" в пресс-службе РПЛ.

"Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве", — объяснил представитель лиги журналистам.

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Он уточнил, что использовавшийся мяч — кстати, зафиксированный в регламенте на весь футбольный сезон — имел контрастную окраску. Для игроков он был заметнее, чем смотрелось на телевизионной картинке.

Напомним, московский "Спартак" обыграл "Балтику" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0. Игру сопровождал сильный снегопад.

Лариса Сафронова
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