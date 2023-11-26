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26 ноября, 19:35

Ещё один регион объявил понедельник выходным днём из-за непогоды

Сальдо объявил 27 ноября в Херсонской области выходным днём из-за непогоды

Понедельник, 27 ноября, объявлен в Херсонской области выходным днём. Об этом в телеграм-канале объявил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор заявил, что это решение было принято из-за ухудшения погодных условий. По его информации, силы МЧС и других аварийно-спасательных служб находятся в состоянии полной готовности на случай оказания необходимой помощи. В то же время чиновник попросил своих земляков соблюдать меры осторожности.

"Постарайтесь без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях. Берегите себя и своих близких!" — заявил Сальдо.

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Напомним, вечером 26 ноября стало известно, что аналогичное решение принял глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Как заявил чиновник, понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днём из-за обрушившегося на полуостров урагана.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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