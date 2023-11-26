Ещё один регион объявил понедельник выходным днём из-за непогоды

Понедельник, 27 ноября, объявлен в Херсонской области выходным днём. Об этом в телеграм-канале объявил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор заявил, что это решение было принято из-за ухудшения погодных условий. По его информации, силы МЧС и других аварийно-спасательных служб находятся в состоянии полной готовности на случай оказания необходимой помощи. В то же время чиновник попросил своих земляков соблюдать меры осторожности.

"Постарайтесь без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях. Берегите себя и своих близких!" — заявил Сальдо.