Ещё один регион объявил понедельник выходным днём из-за непогоды
Сальдо объявил 27 ноября в Херсонской области выходным днём из-за непогоды
Понедельник, 27 ноября, объявлен в Херсонской области выходным днём. Об этом в телеграм-канале объявил глава региона Владимир Сальдо.
Губернатор заявил, что это решение было принято из-за ухудшения погодных условий. По его информации, силы МЧС и других аварийно-спасательных служб находятся в состоянии полной готовности на случай оказания необходимой помощи. В то же время чиновник попросил своих земляков соблюдать меры осторожности.
"Постарайтесь без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях. Берегите себя и своих близких!" — заявил Сальдо.
Напомним, вечером 26 ноября стало известно, что аналогичное решение принял глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Как заявил чиновник, понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днём из-за обрушившегося на полуостров урагана.
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