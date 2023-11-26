Гол Осипенко принёс "Ростову" победу над "Пари НН"

ФК "Ростов" победил в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" со счётом 1:0. Игра прошла в Казани. Триумф команде принёс защитник "Ростова" Максим Осипенко, который реализовал пенальти на 61-й минуте.

На данный момент "Ростов" находится на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. Всего команда имеет 20 очков. А "Пари НН" с 21 очком занимает девятую строчку.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что не исключает, что в следующем году может быть проведён товарищеский матч между сборными Китая и России. При этом он может быть организован между играми ФИФА.