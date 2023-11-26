Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 20:19

Гол Осипенко принёс "Ростову" победу над "Пари НН"

"Ростов" победил "Пари НН" и поднялся на 10-е место в РПЛ

<p>Защитник "Ростова" Максим Осипенко. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Защитник "Ростова" Максим Осипенко. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

ФК "Ростов" победил в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" со счётом 1:0. Игра прошла в Казани. Триумф команде принёс защитник "Ростова" Максим Осипенко, который реализовал пенальти на 61-й минуте.

На данный момент "Ростов" находится на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. Всего команда имеет 20 очков. А "Пари НН" с 21 очком занимает девятую строчку.

Баринов из "Локомотива" оскорбил арбитров после матча с "Крыльями"

Баринов из "Локомотива" оскорбил арбитров после матча с "Крыльями"

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что не исключает, что в следующем году может быть проведён товарищеский матч между сборными Китая и России. При этом он может быть организован между играми ФИФА.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ФК Ростов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров