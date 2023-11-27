Автор романа-антиутопии "Песнь пророка" получил Букеровскую премию

В этом году одну Букеровскую премию по литературе получил ирландский писатель Пол Линч. Об этом передаёт ТАСС, корреспондент которого находится на церемонии присуждения одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире. Мероприятие состоялось 26 ноября в концертно-развлекательном комплексе "Олд-биллингсгейт", расположенном в лондонском Сити.

Писатель удостоен награды за роман "Песнь пророка" (Prophet Song), который рассказывает о проживающей в Дублине микробиологе Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии, где она вынуждена самостоятельно растить четырёх детей после ареста её мужа тайной полицией.

"Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора", — заявила об этом произведении канадская писательница Эси Эдуджан, которая также была председателем жюри Букеровской премии.