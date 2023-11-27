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26 ноября, 22:57

Автор романа-антиутопии "Песнь пророка" получил Букеровскую премию

Букеровскую премию по литературе за 2023 год получил ирландский писатель Пол Линч

<p>Ирландский писатель Пол Линч и его роман-антиутопия "Песня пророка" (Prophet Song) на фотосессии номинантов на Букеровскую премию 2023 года. Обложка © ТАСС / АР / Kin Cheung</p>

Ирландский писатель Пол Линч и его роман-антиутопия "Песня пророка" (Prophet Song) на фотосессии номинантов на Букеровскую премию 2023 года. Обложка © ТАСС / АР / Kin Cheung

В этом году одну Букеровскую премию по литературе получил ирландский писатель Пол Линч. Об этом передаёт ТАСС, корреспондент которого находится на церемонии присуждения одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире. Мероприятие состоялось 26 ноября в концертно-развлекательном комплексе "Олд-биллингсгейт", расположенном в лондонском Сити.

Писатель удостоен награды за роман "Песнь пророка" (Prophet Song), который рассказывает о проживающей в Дублине микробиологе Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии, где она вынуждена самостоятельно растить четырёх детей после ареста её мужа тайной полицией.

"Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора", — заявила об этом произведении канадская писательница Эси Эдуджан, которая также была председателем жюри Букеровской премии.

Букеровскую премию получил болгарский прозаик Георгий Господинов

Букеровскую премию получил болгарский прозаик Георгий Господинов

Напомним, что в прошлом году Букеровскую премию по литературе получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Такой награды он удостоился за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida).

Алексей Соловьёв
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