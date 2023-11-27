Автор романа-антиутопии "Песнь пророка" получил Букеровскую премию
Букеровскую премию по литературе за 2023 год получил ирландский писатель Пол Линч
Ирландский писатель Пол Линч и его роман-антиутопия "Песня пророка" (Prophet Song) на фотосессии номинантов на Букеровскую премию 2023 года. Обложка © ТАСС / АР / Kin Cheung
В этом году одну Букеровскую премию по литературе получил ирландский писатель Пол Линч. Об этом передаёт ТАСС, корреспондент которого находится на церемонии присуждения одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире. Мероприятие состоялось 26 ноября в концертно-развлекательном комплексе "Олд-биллингсгейт", расположенном в лондонском Сити.
Писатель удостоен награды за роман "Песнь пророка" (Prophet Song), который рассказывает о проживающей в Дублине микробиологе Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии, где она вынуждена самостоятельно растить четырёх детей после ареста её мужа тайной полицией.
"Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора", — заявила об этом произведении канадская писательница Эси Эдуджан, которая также была председателем жюри Букеровской премии.
Напомним, что в прошлом году Букеровскую премию по литературе получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Такой награды он удостоился за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida).