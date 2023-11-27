Опрос показал, кого стали охотнее брать на работу российские компании

Большинство российских современных компаний охотно принимают на работу молодых специалистов. Это касается и студентов, и тех, кто недавно окончил вуз. Правда, тем приходится начинать карьеру с должностей младшего персонала и выполнять рутинные задачи.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса компании "Актион Кадры и HR", до сих пор опасаются брать на работу молодых сотрудников только 15,7% компаний. Ещё 59,6% охотно принимают начинающих специалистов, а 17% не боятся иметь дело и со студентами. Для 7,6% такая практика в новинку, но они постепенно превращают это в обыденность.

Согласно опросу, 53,8% респондентов платят недавним выпускникам так же, как и опытным специалистам, а вот 23,7% снижают 10–30% за неопытность. В 11,8% компаний разница в зарплатах может превышать 50%.

На должности линейного персонала с рутинными задачами молодых специалистов нанимают 46% работодателей, на должности младшего офисного персонала — 43,9%. В качестве помощников специалистов берут студентов 41,7% работодателей.

В свою очередь, 54% работодателей позволяют молодым специалистам идти на повышение. Из всех опрошенных в 31% компаний вчерашние студенты работают не более трёх лет, в 15% — менее года.

В обучение молодых сотрудников в большей или меньшей степени вкладывается 77,1% компаний. По словам эксперта компании "Актион Кадры и HR" Александры Борисовой, проще и дешевле брать "нулевого" специалиста, так как его легче переучивать под свои стандарты. К тому же начинающие работники не требуют большой зарплаты.

"То есть затраты на подбор и замену по итогу всё равно выходят ниже, чем когда на позицию берут опытного работника. А если молодёжь заинтересована в карьерном развитии, есть смысл вкладываться в обучение и растить специалиста чётко под свою специфику и нужды", — пояснила Борисова.