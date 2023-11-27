Юрист раскрыла, за что Прилучному может грозить тюремный срок

Актриса Агата Муцениеце обвинила бывшего мужа Павла Прилучного в неуплате алиментов на двух совместных детей, несмотря на то что сам артист всё отрицает. Он утверждает, что финансово участвует в жизни сына и дочери и даже сохраняет чеки. Что может грозить звезде "Мажора", если уклонение от уплаты будет доказано, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" адвокат Арсения Разумовская.

По её словам, нужно сначала разобраться, есть ли судебный акт в отношении Прилучного о взыскании алиментов. Если такового предписания нет, то и ответственности в его отношении не последует. Иная ситуация развернётся, если такая бумага имеется.

В случае если в документе речь идёт о долевом эквиваленте, то Прилучному всё-таки придётся платить 30% от всех получаемых им доходов. Такой судебный акт он обязан выполнить, пояснила юрист.

"Если там написано, что он обязан платить денежные средства в этом эквиваленте, то никакими чеками или квитанциями их заменить не выйдет. Если же Павлом подано дополнительно какое-то заявление об определении порядка уплаты алиментов и суд решил, что он должен платить реальными деньгами 100 тысяч, а оставшуюся сумму он может, например, класть на счёт ребёнка в банке, то это тоже другой разговор", — отметила Разумовская.

При наличии судебных актов против Прилучного актёру придётся столкнуться с административной ответственностью по статье 5.35 КоАП РФ. Тогда артиста может ожидать наказание в виде обязательных работ, арест до 15 суток или 20 тысяч рублей штрафа. Если Павел продолжит уклоняться от исполнения судебного акта, его будет ожидать уголовная статья, по которой его могут отправить на исправительные или принудительные работы сроком до года, арестовать на три месяца или лишить свободы на срок до года.