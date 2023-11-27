Российские военные разгромили станцию РЭБ "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ
Глава группировки "Юг" Астафьев: Военные РФ поразили станцию РЭБ и блиндаж ВСУ
Войска РФ на Донецком направлении нанесли удар по станции РЭБ "Буковель-АД" и блиндажу ВСУ. Также на данном направлении в районе Красногоровки российские силы разгромили склад боеприпасов противника, рассказал РИА "Новости" глава группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"Артиллерийскими расчётами общевойсковых соединений поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка и Новомихайловка ДНР. Артиллерийскими подразделениями уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки", — перечислил Астафьев.
Ранее украинские военные потерпели провал в попытке пойти в контратаку в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. В итоге пехота ВСУ была разгромлена.
VK / Минобороны РФ