Российские военные разгромили станцию РЭБ "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ

Войска РФ на Донецком направлении нанесли удар по станции РЭБ "Буковель-АД" и блиндажу ВСУ. Также на данном направлении в районе Красногоровки российские силы разгромили склад боеприпасов противника, рассказал РИА "Новости" глава группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерийскими расчётами общевойсковых соединений поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка и Новомихайловка ДНР. Артиллерийскими подразделениями уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки", — перечислил Астафьев.