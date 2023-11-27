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Регион
Опубликовано 27 ноября 2023, 03:22
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Российские военные разгромили станцию РЭБ "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ

Глава группировки "Юг" Астафьев: Военные РФ поразили станцию РЭБ и блиндаж ВСУ

Войска РФ на Донецком направлении нанесли удар по станции РЭБ "Буковель-АД" и блиндажу ВСУ. Также на данном направлении в районе Красногоровки российские силы разгромили склад боеприпасов противника, рассказал РИА "Новости" глава группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерийскими расчётами общевойсковых соединений поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка и Новомихайловка ДНР. Артиллерийскими подразделениями уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки", — перечислил Астафьев.

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Ранее украинские военные потерпели провал в попытке пойти в контратаку в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. В итоге пехота ВСУ была разгромлена.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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