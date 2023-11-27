Москвичей снова предупредили о "разбитом" состоянии из-за низкого давления

Метеозависимым москвичам сегодня придётся несладко не только из-за осадков и порывистого ветра, но и из-за низкого давления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

Атмосферное давление, по её словам, опустится до 725 миллиметров ртутного столба и лишь вечером перейдёт на рост. На этом фоне температура термометра не опустится слишком низко.

"Температура воздуха в столице около нуля, по области — минус 3 – плюс 2. Ветер восточной четверти, 4–9 метров в секунду, порывистый", — добавила Котилевская.