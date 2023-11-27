Москвичей снова предупредили о "разбитом" состоянии из-за низкого давления
Ведущий специалист центра "Фобос" Котилевская: В Москве ожидаем низкое давление
Метеозависимым москвичам сегодня придётся несладко не только из-за осадков и порывистого ветра, но и из-за низкого давления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.
Атмосферное давление, по её словам, опустится до 725 миллиметров ртутного столба и лишь вечером перейдёт на рост. На этом фоне температура термометра не опустится слишком низко.
"Температура воздуха в столице около нуля, по области — минус 3 – плюс 2. Ветер восточной четверти, 4–9 метров в секунду, порывистый", — добавила Котилевская.
На днях москвичи и гости столицы уже сталкивались с низким атмосферным давлением, из-за которого многие ощущали себя в городе как на вершине небоскрёбов Москвы-Сити. При низком атмосферном давлении снижается концентрация кислорода в воздухе, что ведёт к сокращению поступления этого газа в сосуды и ткани человека. Из-за этого у гипотоников, страдающих от низкого артериального давления, оно падает ещё сильнее.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев