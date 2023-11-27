Южная Корея впервые участвует в учениях НАТО по киберобороне Cyber Coalition

Южная Корея впервые участвует в международных учениях НАТО по киберобороне Cyber Coalition, которые в этом году проводятся с 27 ноября по 1 декабря в Эстонии. В общей сложности в них задействовано 35 членов и союзников Североатлантического альянса, а также Евросоюз.

В Минобороны Южной Кореи отметили, что участвуют в учениях для укрепления сотрудничества с НАТО в области киберпространства. В Эстонию страна направила трёх военнослужащих, ещё восемь участвуют в тренировках дистанционно.