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27 ноября, 06:31

Южная Корея впервые участвует в учениях НАТО по киберобороне Cyber Coalition

Южная Корея впервые участвует в международных учениях НАТО по киберобороне Cyber Coalition, которые в этом году проводятся с 27 ноября по 1 декабря в Эстонии. В общей сложности в них задействовано 35 членов и союзников Североатлантического альянса, а также Евросоюз.

В Минобороны Южной Кореи отметили, что участвуют в учениях для укрепления сотрудничества с НАТО в области киберпространства. В Эстонию страна направила трёх военнослужащих, ещё восемь участвуют в тренировках дистанционно.

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Ранее Лайф писал, что председатель эстонского правительства Кая Каллас хочет возглавить НАТО для противостояния России. Она считает, что заявления о бесперспективности конфликта на Украине отвечают "интересам Москвы".

Обложка ©

Unsplash / Marek Studzinski

Никита Осипов
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