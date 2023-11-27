В российских компаниях втрое вырос спрос на "многостаночников"

В российских компаниях резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование участников рынка. В 2023 году работников с такой характеристикой рассматривают на 181% больше, чем в 2021 году.

Сотрудников-"многостаночников" рассматривают даже учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Отмечается, что российские компании чаще выбирают коммуникабельных сотрудников (+163% объявлений по сравнению с 2021 годом), стрессоустойчивых (+106%), способных работать в команде, а также работников, которые умеют вести деловую переписку.