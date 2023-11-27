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27 ноября, 06:36

В российских компаниях втрое вырос спрос на "многостаночников"

HeadHunter: У работодателей резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

В российских компаниях резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование участников рынка. В 2023 году работников с такой характеристикой рассматривают на 181% больше, чем в 2021 году.

Сотрудников-"многостаночников" рассматривают даже учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Отмечается, что российские компании чаще выбирают коммуникабельных сотрудников (+163% объявлений по сравнению с 2021 годом), стрессоустойчивых (+106%), способных работать в команде, а также работников, которые умеют вести деловую переписку.

Стало известно, сколько российских компаний планируют повысить зарплаты

Стало известно, сколько российских компаний планируют повысить зарплаты

Ранее Лайф писал о факторах, которые становятся решающими при трудоустройстве у россиян. Так, их волнуют рейтинг компании, её расположение и отзывы предыдущих работников. А некоторые из опрошенных заявили, что предпочитают работать в компаниях, где много кошатников и красивых сотрудниц.

Обложка ©

freepik / senivpetro

Ян Поланин
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