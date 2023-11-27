Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Каменском районе Ростовской области утром в понедельник, 27 ноября. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

"В 9:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу", — написал он в телеграм-канале.

Об уничтожении дрона сообщили и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотник украинский, а его ликвидировали российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — заявили в Минобороны.