СПБ Биржа опровергла сообщения о подаче заявления о банкротстве

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) опровергла информацию о подаче документов о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы.

"СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — говорится в сообщении биржи.

Ранее новости о якобы поданном заявлении о банкротстве появились в ряде СМИ. На тот момент акции площадки упали более чем на 30%. Сейчас падение замедлилось до 5,8%.