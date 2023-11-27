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27 ноября, 07:58

СПБ Биржа опровергла сообщения о подаче заявления о банкротстве

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) опровергла информацию о подаче документов о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы.

"СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — говорится в сообщении биржи.

Ранее новости о якобы поданном заявлении о банкротстве появились в ряде СМИ. На тот момент акции площадки упали более чем на 30%. Сейчас падение замедлилось до 5,8%.

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Напомним, что 2 ноября площадка подпала под санкции США, а это значит, что американским компаниям отныне запрещено вести с ней бизнес. После этого биржа заявила, что планирует возобновить торги иностранными акциями.

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Ян Поланин
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