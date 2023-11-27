Путин: Привыкшие доминировать известные страны практикуют откровенный шантаж

Привыкшая доминировать известная группа государств практикует откровенный шантаж и силовое давление. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в приветственной речи к участникам международного форума "Примаковские чтения", который проходит в Москве.

"Известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить своё ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким "порядком, основанным на правилах", — сказано в телеграмме на сайте Кремля.

По мнению президента, это спровоцировало развитие кризиса вокруг Украины и эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем. Глава государства считает, что с учётом текущей сложной международной обстановки гостям форума есть о чём поспорить. Путин пожелал участникам успехов и всего наилучшего.