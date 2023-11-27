Метод помидора: Учёные назвали четыре способа сосредоточиться на важном деле

Удобное рабочее место поможет повысить концентрацию внимания и сосредоточиться на работе, при поиске такого пространства важно учесть, что оно подойдёт только для выполнения важных дел. Такой совет дали учёные из Оттавского университета.

Кроме того, по словам специалистов, меньше отвлекаться получится за счёт прослушивания инструментальной музыки, то есть без слов. Исследователи подчеркнули, что песни могут стать контрпродуктивными. Также важно убрать все отвлекающие факторы — в этом помогут приложения, блокирующие некоторые сайты.

Ещё один лайфхак — таймер на 25 минут, который называют "методом помидора". Он помогает распределить время на работу и отдых. Учёные пояснили, что сначала 25 минут надо потрудиться, а затем на пять минут сделать перерыв. Причём во время отдыха необходима полная смена деятельности.