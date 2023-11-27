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Слух о банкротстве обрушил акции СПБ Биржи

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Слух о банкротстве обрушил акции СПБ Биржи

Акции СПБ Биржи на торгах в понедельник опускались до исторического минимума

27 ноября, 09:58
<p>Акции СПБ Биржи упали на 35% и резко отскочили из-за иска о банкротстве. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/cropped-image-of-businessman-sitting-by-the-table-in-cafe-and-analyzing-indicators-on-laptop-computer_6876011.htm#query=stock%20exchange&position=2&from_view=search&track=ais&uuid=438eb479-fc58-483b-a41d-b3e322af001c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drobotdean / freepik</a></p>

Акции СПБ Биржи упали на 35% и резко отскочили из-за иска о банкротстве. Фото © drobotdean / freepik

Акции Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржи) на торгах в понедельник, 27 ноября, опускались до исторического минимума на фоне появления информации о подаче документов о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы. В моменте котировки опускались до уровня 63,8 рубля за акцию, то есть более чем на 30%.

Лишь к 10:45 стоимость акций СПБ Биржи перешла к восстановлению и теперь торгуется в районе отметки 90,2 рубля за акцию.

СПБ Биржа — один из крупнейших организаторов торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. Её инвесторы осуществляют торговлю ценными бумагами через участников торгов ПАО "СПБ Биржа" — профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Банком России. Сегодня инвесторам для заключения сделок доступны иностранные ценные бумаги, российские ценные бумаги, еврооблигации и ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ.

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Ранее в понедельник появилась информация, что СПБ Биржа подала документы о банкротстве в Арбитражный суд, но сама площадка эти сведения опровергла.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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