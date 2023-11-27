Слух о банкротстве обрушил акции СПБ Биржи Акции СПБ Биржи на торгах в понедельник опускались до исторического минимума 27 ноября, 09:58 Акции СПБ Биржи упали на 35% и резко отскочили из-за иска о банкротстве. Фото © drobotdean / freepik

Акции Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржи) на торгах в понедельник, 27 ноября, опускались до исторического минимума на фоне появления информации о подаче документов о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы. В моменте котировки опускались до уровня 63,8 рубля за акцию, то есть более чем на 30%.

Лишь к 10:45 стоимость акций СПБ Биржи перешла к восстановлению и теперь торгуется в районе отметки 90,2 рубля за акцию.

СПБ Биржа — один из крупнейших организаторов торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. Её инвесторы осуществляют торговлю ценными бумагами через участников торгов ПАО "СПБ Биржа" — профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Банком России. Сегодня инвесторам для заключения сделок доступны иностранные ценные бумаги, российские ценные бумаги, еврооблигации и ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ.

Ранее в понедельник появилась информация, что СПБ Биржа подала документы о банкротстве в Арбитражный суд, но сама площадка эти сведения опровергла.

Авторы Марина Калегина