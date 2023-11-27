МИД Китая опроверг сообщения о строительстве подводного тоннеля в Крым
ТАСС / Сергей Мальгавко
МИД Китая опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что Москва и Пекин якобы обсуждают планы по строительству подводного тоннеля в Крым.
"Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать", — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.
Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на украинские спецслужбы сообщила, что российские и китайские бизнесмены якобы обсуждают возможность строительства подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом. В Кремле уже назвали эту публикацию чушью.