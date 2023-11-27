Сотрудники ФСБ пришли с обысками на крупный пивоваренный завод на Ставрополье, пишут СМИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обысками на Ипатовский пивоваренный завод в Ставропольском крае. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, действия силовиков связаны с выявлением схемы скрытого производства.

"Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива", — утверждает источник.

Ипатовский пивоваренный завод выпускает пиво под брендами "Ипатово", "Живое", "Домашнее", "Лебердон", а также лимонад и энергетик Mirax. Продукция поставляется в крупнейшие торговые сети. Компанией полностью владеет бизнесмен Михаил Харин, который также является владельцем и генеральным директором структуры "Продбизнес", которая занимается оптовой торговлей напитками. В 2022 году выручка Ипатовского пивоваренного завода составила около 486 миллионов рублей, а чистая прибыль — почти четыре миллиона.