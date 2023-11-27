В Москве судят лидера группы серийных разводил мужчин на дорогих свиданиях

В Тверском суде Москвы состоялось первое заседание по делу Арама Асатряна — лидера группы ресторанных вымогателей, участники которой разводили на деньги мужчин, хотевших познакомиться с девушками. Как пишет "Коммерсант", клиентов завлекали в специально созданное заведение, после чего его охранники выбивали средства для оплаты счетов.

По версии следствия, в 2022 году Асатрян вместе с сообщником Артуром Худавердяном создали кафе "Кактус лаундж" на 1-й Тверской-Ямской улице. Причём в Москве есть заведение с таким названием, но в другом месте. Будущих жертв искали через приложения для знакомств и различные чат-боты управляющий Антон Ульянов и девушка по имени Мария Русанова. Она вместе с помощницей встречала клиента, усаживала за столик и практически сразу принимала заказ, даже не позволив мужчине нормально посмотреть в меню. Затем аферисты выставляли астрономические счета на сумму 40–60 тысяч рублей. При этом на отказ платить охранник запирал клиента в помещении, иногда у него забирали телефон, паспорт и даже били.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2022 года после обращения нескольких "должников". Тогда задержали охранников Жавахира Абдуллаева и Абубакара Якубова, а также Худавердяна — их арестовали. Русанову оставили под подпиской о невыезде, Ульянова отправили под домашний арест, а Асатряна обвинили заочно и объявили в розыск. В сентябре этого года мужчина был задержан. Его адвокат Сергей Грошев заявил, что подзащитный не считает себя в чём-либо виновным и к кафе "Кактус лаундж" не имеет никакого отношения.

Асатряну предъявлены обвинения в шести эпизодах вымогательства, ему грозит до 15 лет лишения свободы.