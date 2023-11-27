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Опрос: 13% россиян вообще не украшают дом к Новому году

27 ноября, 10:18
<p>Большинство россиян украшают дом к Новому году, но делают это ближе к празднику — во второй половине декабря. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-woman-by-the-christmas-tree-with-christmas-glowing-lights_6190088.htm#page=2&query=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%91%D0%BB%D0%BA%D1%83&position=41&from_view=search&track=ais&uuid=a610612a-9844-48f5-996c-a372c4c315f1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> senivpetro/ freepik </a></p>

Большинство россиян украшают дом к Новому году, но делают это ближе к празднику — во второй половине декабря. Фото © senivpetro/ freepik

Большинство россиян стараются украсить интерьер своей квартиры новогодними атрибутами в преддверии праздника, однако делают это "ближе к делу" — во второй половине декабря. Таковы данные исследования компании Mr.Doors, которое она провела специально для Лайфа.

Так, в ходе опроса респондентам был задан вопрос: "Когда вы обычно украшаете дом к Новому году?"

  • 37% опрошенных россиян ответили "в середине декабря";
  • 31% проголосовали за вариант "за пару дней до праздника";
  • 19% ответили "в начале декабря";
  • а 13% признались, что вовсе не украшают дом к празднику.

Одна из респонденток при этом добавила, что откладывает украшение квартиры и ёлки на последний момент, ведь " главное, чтобы на столе всё было к Новому году". Другая отметила, что идеальное время для создания новогодней атмосферы — "в середине декабря": "И дети будут рады, и кошки. Кошки будут кататься на гирляндах, дети мастерить игрушки — всем веселья!"

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Ранее россиянам рассказали, как украсить дом к Новому году, чтобы снискать милость Зелёного Дракона. Стихией 2024 года будет дерево, его главный цвет — зелёный. Зелёный — это символ гармонии, покоя и стабильности. Он оказывает благотворное влияние на настроение и атмосферу. Кроме того, считается, что чем раньше начать украшать дом, тем приятнее будет Дракону, который любит всё яркое и блестящее.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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