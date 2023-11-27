Жительница Екатеринбурга три года получала выплаты на выдуманного ребёнка
Суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, которая в течение трёх лет получала социальные выплаты на выдуманного ребёнка. Оказалось, что лжемать подделала документы о рождении, тогда как самого ребёнка никогда не существовало.
С 2020 года женщина незаконно получила более 660 тысяч рублей в виде социальных пособий, в результате чего была оштрафована на 100 тысяч рублей. К настоящему времени она возместила ущерб, передаёт Ura.ru.
А ранее жительница Москвы заработала более миллиона рублей на вымышленном ребёнке. Почти десять лет она получала социальные пособия по уходу за дочерью, которой на самом деле не существует.