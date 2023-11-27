Медведчук сравнил Зеленского с Гитлером

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказался о риторике Владимира Зеленского, которая показывает его страх перед Россией.

"Вся нынешняя риторика Зеленского основана на страхе перед Россией, которой он хочет запугать весь мир. Но Гитлер точно так же пугал русскими ордами Европу и привёл-таки страшную войну в собственный дом", — приводит слова политика kp.ru.

Медведчук считает, что Зеленский уподобляется немецкому диктатору, крича "о защите цивилизации", а также расхваливая западное оружие и подавляя любое мнение, что идёт вразрез официальной позиции киевского режима. Сам же режим направлен на устрашение украинского народа, а не россиян, "поскольку Украина стала жертвой преступной политики банды Зеленского", резюмировал политик.