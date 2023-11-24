Медведчук: На Майдане украинцы боролись за свою нищету
Медведчук: Майдан погубил украинскую государственность, расколов общество
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Майдан, произошедший на Украине десять лет назад, лживым мифом, который погубил государственность страны, разрушил украинское общество и заставил "массу людей действовать против своих интересов".
По его словам, Запад уже задумался о "списании Украины Зеленского" из-за того, во что превратилось государство после Майдана: "ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью" стала угрожающей. Она не была такой во времена Советской Украины, когда в стране появилась "передовая производственная база для космической, авиационной, автомобильной, машиностроительной, приборостроительной индустрии". Развитие уничтожил "западный вектор", считает Медведчук.
"Современная Украина — яркий пример неэффективности западного вектора, позорная антиреклама так называемого западного "цивилизационного выбора". Поэтому на Майдане украинцы боролись за свою нищету. И за десять лет после Майдана это нашло своё полное подтверждение. Более того, в течение последних лет Украина стала и прочно удерживает прискорбный статус самой бедной страны Европы", — приводят слова Медведчука на сайте движения.
Напомним, десять лет назад на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые были против отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что привело к беспорядкам и отстранению от президентского поста Виктора Януковича.
В десятилетнюю годовщину этих событий экс-премьер Украины Николай Азаров также заявил, что страна в итоге разрушена и живёт за счёт подачек. Эксперты же предположили, как можно было предотвратить Майдан, и оценили вероятность его повторения. О возможных протестах ранее заявил и Владимир Зеленский. Он рассказал, что на Украине до конца года якобы может начаться "Майдан-3" с целью его смещения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это подчеркнул, что Зеленский боится будущего и цепляется за личную власть.
ТАСС / Ирина Яковлева