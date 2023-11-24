Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Майдан, произошедший на Украине десять лет назад, лживым мифом, который погубил государственность страны, разрушил украинское общество и заставил "массу людей действовать против своих интересов".

По его словам, Запад уже задумался о "списании Украины Зеленского" из-за того, во что превратилось государство после Майдана: "ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью" стала угрожающей. Она не была такой во времена Советской Украины, когда в стране появилась "передовая производственная база для космической, авиационной, автомобильной, машиностроительной, приборостроительной индустрии". Развитие уничтожил "западный вектор", считает Медведчук.

"Современная Украина — яркий пример неэффективности западного вектора, позорная антиреклама так называемого западного "цивилизационного выбора". Поэтому на Майдане украинцы боролись за свою нищету. И за десять лет после Майдана это нашло своё полное подтверждение. Более того, в течение последних лет Украина стала и прочно удерживает прискорбный статус самой бедной страны Европы", — приводят слова Медведчука на сайте движения.