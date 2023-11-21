В Госдуме раскрыли, кому на самом деле выгоден новый "майдан" на Украине

Так называемый "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, на самом деле невыгоден для РФ. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По словам парламентария, в этом событии сразу же обвинят Москву.

"Для нас прошлый Майдан был всё-таки событием извне. Это созданная ситуация, которую сами граждане, может, и не хотели. Изменения в стране должны происходить цивилизованным путём, за счёт выборов. Если люди захотят сместить Зеленского, они должны делать это законным путём", — приводит слова Журовой "Лента.ру".