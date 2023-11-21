В Госдуме раскрыли, кому на самом деле выгоден новый "майдан" на Украине
Депутат Журова: Новый "Майдан-3" на Украине невыгоден для России
Так называемый "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, на самом деле невыгоден для РФ. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По словам парламентария, в этом событии сразу же обвинят Москву.
"Для нас прошлый Майдан был всё-таки событием извне. Это созданная ситуация, которую сами граждане, может, и не хотели. Изменения в стране должны происходить цивилизованным путём, за счёт выборов. Если люди захотят сместить Зеленского, они должны делать это законным путём", — приводит слова Журовой "Лента.ру".
По её словам, интерес к новому "майдану" могут испытывать лишь те страны, у которых Зеленский "всё время просит деньги". Депутат допустила, что Рада может отправить Зеленского в отставку, если докажет его преступление, однако это маловероятно.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине до конца года может начаться "Майдан-3" с целью его смещения. В попытках подрыва стабильности он обвинил, конечно же, Россию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это подчеркнул, что Зеленский боится будущего и цепляется за личную власть. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поймал Зеленского на признании Майдана государственным переворотом.
ТАСС / Зураб Джавахадзе