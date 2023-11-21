Зеленский опасается, что до конца года против него проведут "Майдан-3"
Владимир Зеленский прокомментировал информацию о проведении операции "Майдан-3" на Украине. Он считает, что её осуществят к концу этого года.
"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента", — приводит слова Зеленского британский таблоид The Sun.
Зеленский не уверен, что эти планы касаются именно его физического устранения.
Напомним, Владимир Зеленский ранее уже заявлял, что на Украине может начаться "Майдан-3" с целью смещения его с поста. В попытках подрыва стабильности он обвинил, конечно же, Россию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это подчеркнул, что Зеленский боится будущего и цепляется за личную власть. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поймал его на признании Майдана государственным переворотом.
ТАСС / AP