Эксперты объяснили, как можно было предотвратить Майдан, и оценили вероятность его повторения
Журналист Скачко: Евромайдан был попыткой на авось раскачать ситуацию на Украине
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые выступали против отказа кабмина подписывать соглашение об ассоциации страны с ЕС. Мирные демонстрации со временем превратились в беспорядки на майдане Незалежности в центре Киева и впоследствии привели к госперевороту.
"Это была попытка на авось раскачать ситуацию на Украине, только-только остывшей от акции "Украина против [экс-президента Украины Виктора] Януковича", которая шумела с мая по август того же года. Об этом просто все забывают. Тогда выводили людей, против них использовали "титушек" — был скандал с попыткой посадить спортсмена Вадима Титушко, который якобы напал на журналистов, вот тогда и появился этот термин", — вспомнил в эфире радио Sputnik обозреватель "Украины.ру" Владимир Скачко.
Он добавил, что тогда всё закончилось потасовками около суда и мирным соглашением между журналистами и боевиками. Однако 9 сентября 2013-го возник призыв к новому Майдану — выходить бороться "за европейский путь Украины".
Председатель харьковской общественной организации "Русь триединая" Сергей Моисеев подчеркнул, что Майдан можно было предотвратить с помощью чёткой политики украинских властей. По его мнению, Виктор Янукович "запутался в векторах": сначала дружил с Россией, а в 2013 году стал евроинтегрироваться. Моисеев также напомнил, что до ноября 2013 года экс-президент Украины готовился подписать соглашение о евроинтеграции.
"Придерживающиеся западного вектора развития на Украине считали дело готовым и сделанным. И тут вдруг он объявляет о том, что отменяет евроинтеграцию. Но те, кто пытался втянуть Украину долго и нудно в орбиту англосаксов и Западного мира, уже считали дело решённым и пошли на крайние меры. Поэтому если бы Янукович изначально заявил, что всегда держит вектор на интеграцию с Россией, то Майдана бы не было", — сказал он в беседе с RT.
Моисеев добавил, что в течение десяти лет после Майдана Незалежная быстро деградировала. Он считает, что повторения истории в нынешних условиях не произойдёт, так как на Украине запрещены публичные акции. Вместо этого следует ожидать военный переворот, в ходе которого Владимира Зеленского могут убить, однако на это должны "дать добро" в США. Замдиректора Института СНГ, политолог Игорь Шишкин считает, что новой революции на Украине не будет.
"Зачем Штатам организовывать очередной Майдан? Они контролируют Украину. Если им нужно заменить Владимира Зеленского на кого-то ещё, они это сделают легко и непринуждённо. Желающих сесть в его кресло более чем достаточно", — отметил он в беседе с Ura.ru.
Напомним, десять лет назад на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые были против отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но этот протест перерос в беспорядки на площади Независимости в центре Киева, а закончилось всё переворотом: в феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.
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LIFE / Марат Сайченко