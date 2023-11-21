Эксперты объяснили, как можно было предотвратить Майдан, и оценили вероятность его повторения

Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые выступали против отказа кабмина подписывать соглашение об ассоциации страны с ЕС. Мирные демонстрации со временем превратились в беспорядки на майдане Незалежности в центре Киева и впоследствии привели к госперевороту.

"Это была попытка на авось раскачать ситуацию на Украине, только-только остывшей от акции "Украина против [экс-президента Украины Виктора] Януковича", которая шумела с мая по август того же года. Об этом просто все забывают. Тогда выводили людей, против них использовали "титушек" — был скандал с попыткой посадить спортсмена Вадима Титушко, который якобы напал на журналистов, вот тогда и появился этот термин", — вспомнил в эфире радио Sputnik обозреватель "Украины.ру" Владимир Скачко.

Он добавил, что тогда всё закончилось потасовками около суда и мирным соглашением между журналистами и боевиками. Однако 9 сентября 2013-го возник призыв к новому Майдану — выходить бороться "за европейский путь Украины".

Председатель харьковской общественной организации "Русь триединая" Сергей Моисеев подчеркнул, что Майдан можно было предотвратить с помощью чёткой политики украинских властей. По его мнению, Виктор Янукович "запутался в векторах": сначала дружил с Россией, а в 2013 году стал евроинтегрироваться. Моисеев также напомнил, что до ноября 2013 года экс-президент Украины готовился подписать соглашение о евроинтеграции.

"Придерживающиеся западного вектора развития на Украине считали дело готовым и сделанным. И тут вдруг он объявляет о том, что отменяет евроинтеграцию. Но те, кто пытался втянуть Украину долго и нудно в орбиту англосаксов и Западного мира, уже считали дело решённым и пошли на крайние меры. Поэтому если бы Янукович изначально заявил, что всегда держит вектор на интеграцию с Россией, то Майдана бы не было", — сказал он в беседе с RT.

Моисеев добавил, что в течение десяти лет после Майдана Незалежная быстро деградировала. Он считает, что повторения истории в нынешних условиях не произойдёт, так как на Украине запрещены публичные акции. Вместо этого следует ожидать военный переворот, в ходе которого Владимира Зеленского могут убить, однако на это должны "дать добро" в США. Замдиректора Института СНГ, политолог Игорь Шишкин считает, что новой революции на Украине не будет.

"Зачем Штатам организовывать очередной Майдан? Они контролируют Украину. Если им нужно заменить Владимира Зеленского на кого-то ещё, они это сделают легко и непринуждённо. Желающих сесть в его кресло более чем достаточно", — отметил он в беседе с Ura.ru.

Напомним, десять лет назад на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые были против отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но этот протест перерос в беспорядки на площади Независимости в центре Киева, а закончилось всё переворотом: в феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.