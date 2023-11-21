"Ни для кого не тайна": В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
Песков назвал Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
Произошедший в 2013–2014 годах на Украине Майдан на самом деле был государственным переворотом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают сегодняшнюю ситуацию на Украине спустя десять лет после Евромайдана.
"Мы называем это Майдан, но на самом деле это был переворот, силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами. То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран", — подчеркнул Песков на брифинге, добавив, что это ни для кого не тайна.
Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на киевскую площадь Независимости сразу после того, как правительство заявило о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре Киева вылилось в десятки жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине до конца года может начаться "Майдан-3" с целью его смещения. В попытках подрыва стабильности он обвинил, конечно же, Россию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это подчеркнул, что Зеленский боится будущего и цепляется за личную власть. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поймал Зеленского на признании Майдана государственным переворотом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, спустя десять лет после Евромайдана Украина превратилась в нищую территорию.
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