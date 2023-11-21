"Ни для кого не тайна": В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа

Произошедший в 2013–2014 годах на Украине Майдан на самом деле был государственным переворотом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают сегодняшнюю ситуацию на Украине спустя десять лет после Евромайдана.

"Мы называем это Майдан, но на самом деле это был переворот, силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами. То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран", — подчеркнул Песков на брифинге, добавив, что это ни для кого не тайна.