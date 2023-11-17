Владимир Зеленский сознательно добивает газотранспортную системы Украины, ведь отказ от продолжения транзита российского газа не отвечает энергетическим интересам страны, но играет на руку Вашингтону. Такое мнение озвучил в пятницу, 17 ноября, украинский политик и бизнесмен, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, власть Зеленского оказалась единственной в истории Украины, оказавшаяся неспособной сохранить газотранспортную инфраструктуру страны.

"Зеленский — это американский таран по европейской экономике, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона", — приводит слова Медведчука сайт "Другой Украины".

Он добавил, что Украина де-факто смогла обеспечить диверсификацию поставок природного газа на европейские рынки в интересах США, тем самым сделав Штаты крупнейшим поставщиком СПГ в Европу. Однако сами европейцы в итоге столкнулись с ростом цен, инфляции и сложностями работы энергоёмких отраслей промышленности.