Медведчук: США использовали Зеленского как таран для европейской экономики
Владимир Зеленский сознательно добивает газотранспортную системы Украины, ведь отказ от продолжения транзита российского газа не отвечает энергетическим интересам страны, но играет на руку Вашингтону. Такое мнение озвучил в пятницу, 17 ноября, украинский политик и бизнесмен, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, власть Зеленского оказалась единственной в истории Украины, оказавшаяся неспособной сохранить газотранспортную инфраструктуру страны.
"Зеленский — это американский таран по европейской экономике, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона", — приводит слова Медведчука сайт "Другой Украины".
Он добавил, что Украина де-факто смогла обеспечить диверсификацию поставок природного газа на европейские рынки в интересах США, тем самым сделав Штаты крупнейшим поставщиком СПГ в Европу. Однако сами европейцы в итоге столкнулись с ростом цен, инфляции и сложностями работы энергоёмких отраслей промышленности.
Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа. По его словам, сейчас Киев не будет отказываться от соглашения только из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы. При этом ранее Украину уличили в планах выпросить членство в ЕС за транзит российского газа.
ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS