"Как попугайчик": Медведчук объяснил, почему Зеленский проигрывает по всем фронтам Медведчук заявил, что Зеленский проигрывает по всем фронтам 27 ноября, 11:18 Getty Images / Thierry Monasse

Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам: он ничего не смыслит в военном деле, не справляется с организацией крепкого тыла и проигрывает в информационной войне. Об этом написал в статье украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Дело в том, что Зеленский, человек гражданский, полез в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг. Проблема в том, что Зеленский в военном деле ничего не смыслит, а значит, конфликт с профессиональными военными неизбежен", — подчеркнул Медведчук, указывая на источник противоречий между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Медведчук назвал военную риторику Зеленского чистейшим фарсом, что ведёт к поражению в информационной войне.

"Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста", — добавил политик.

Кроме того, Зеленский терпит сокрушительное поражение ещё на одном фронте — он не может укрепить тыл, поскольку это кажется ему скучным. Вместо этого глава киевского режима гастролирует по зарубежью в поисках денег.

"Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей", — написал оппозиционер.

А в другой статье Медведчук заявил, что вся нынешняя риторика Зеленского основана на страхе перед Россией, которой тот хочет запугать весь мир. Политик напомнил, что точно так же Гитлер пугал "русскими ордами" Европу и привёл-таки страшную войну в собственный дом.

Авторы Александра Вишнякова