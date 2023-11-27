В ЕС задумали уничтожить гигантские запасы кофе и какао из-за нового закона

Сотни тысяч тонн какао и кофе на складах Евросоюза могут уничтожить из-за закона о борьбе с вырубкой лесов, который действует с июня. Как уточняет Financial Times, документом ограничивается экспорт и импорт продуктов, сбыт которых приводит к обезлесению.

Издание отмечает, что к таким товарам относятся, в частности, пальмовое масло, говядина, соя, шоколад, мебель, а также печатные бумажные изделия, если они не происходят из экологично управляемых районов. Кофе и какао, которые относятся к этому перечню, тоже могут не соответствовать нормам, от них придётся избавиться, подчёркивает газета.

Примерно 70% какао в мире выращивают в Кот-д'Ивуаре и Гане, причём там и распространена проблема обезлесения. Основными же производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. Самая крупная компания — Barry Callebaut из Швейцарии — может столкнуться с серьёзными потерями, так как для неё Евросоюз является важнейшим рынком.