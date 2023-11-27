Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 11:48

В ЕС задумали уничтожить гигантские запасы кофе и какао из-за нового закона

FT: В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах

Сотни тысяч тонн какао и кофе на складах Евросоюза могут уничтожить из-за закона о борьбе с вырубкой лесов, который действует с июня. Как уточняет Financial Times, документом ограничивается экспорт и импорт продуктов, сбыт которых приводит к обезлесению.

Издание отмечает, что к таким товарам относятся, в частности, пальмовое масло, говядина, соя, шоколад, мебель, а также печатные бумажные изделия, если они не происходят из экологично управляемых районов. Кофе и какао, которые относятся к этому перечню, тоже могут не соответствовать нормам, от них придётся избавиться, подчёркивает газета.

Примерно 70% какао в мире выращивают в Кот-д'Ивуаре и Гане, причём там и распространена проблема обезлесения. Основными же производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. Самая крупная компания — Barry Callebaut из Швейцарии — может столкнуться с серьёзными потерями, так как для неё Евросоюз является важнейшим рынком.

В России подорожали сладкие новогодние подарки из-за роста цен на шоколад в мире

В России подорожали сладкие новогодние подарки из-за роста цен на шоколад в мире

Ранее Лайф писал, что биржевые цены на какао 13 ноября превысили четыре тысячи долларов за метрическую тонну. Это произошло впервые с 1977 года, стоимость какао побила 46-летний рекорд.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • ЕС
  • Законы
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров