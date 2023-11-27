В Кремле оценили планы США развернуть в Азии новые ракеты
Песков: Москва следит за планами США развернуть в Азии ракеты средней дальности
Москва пристально следит за намерениями Вашингтона развернуть в Азии новые ракеты средней дальности. С таким заявлением в понедельник, 27 ноября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Для нас важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы", — сказал он в беседе с журналистами.
Тем самым представитель Кремля прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, который сообщил, что Америка в следующем году развернёт в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности. Говоря о том, что их планируется применять для сдерживания КНР, Песков отметил, что РФ не одобряет подобные попытки.
Ранее Лайф писал, что Китай поднял флот из-за вторжения американского ракетного эсминца. В КНР подчеркнули, что это подтверждает стремление Вашингтона к гегемонии и росту милитаризации в регионе.
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