В Кремле оценили планы США развернуть в Азии новые ракеты

Москва пристально следит за намерениями Вашингтона развернуть в Азии новые ракеты средней дальности. С таким заявлением в понедельник, 27 ноября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Для нас важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы", — сказал он в беседе с журналистами.

Тем самым представитель Кремля прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, который сообщил, что Америка в следующем году развернёт в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности. Говоря о том, что их планируется применять для сдерживания КНР, Песков отметил, что РФ не одобряет подобные попытки.