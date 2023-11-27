В Кремле ответили на заявление Киева об "активизации российских шпионов"
Песков: На Украине есть те, кто сохранил способность трезво мыслить
На Украине есть люди, которые могут трезво мыслить и понимают суть происходящего. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление секретаря СНБО Незалежной Алексея Данилова о том, что "агенты Кремля" якобы намереваются дестабилизировать украинское общество.
"Общество на Украине само дестабилизируется, там очень много разных точек зрения, и там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить", — сказал в разговоре с журналистами Песков.
Представитель Кремля добавил, что это "внутренние процессы", происходящие в самом украинском обществе.
Ранее Данилов заявил, что Кремль якобы активизировал сеть "спящих" шпионов на Украине для дестабилизации общества. По его словам, "российские шпионы" внедрены во все государственные учреждения, включая СБУ. Также Москва через своих агентов якобы убеждает украинцев в реальности конфликта между Владимиром Зеленским и армией, сказал глава СНБО Незалежной.
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