На Украине есть люди, которые могут трезво мыслить и понимают суть происходящего. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление секретаря СНБО Незалежной Алексея Данилова о том, что "агенты Кремля" якобы намереваются дестабилизировать украинское общество.

"Общество на Украине само дестабилизируется, там очень много разных точек зрения, и там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить", — сказал в разговоре с журналистами Песков.

Представитель Кремля добавил, что это "внутренние процессы", происходящие в самом украинском обществе.