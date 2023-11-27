Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал бороться с пацифистами
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается госпереворота и выборов, на которых победят "защитники русского языка и пацифисты". Он считает, что Москва через своих агентов убеждает украинцев в реальности конфликта между Владимиром Зеленским и армией, чтобы погрузить общество в депрессию.
По мнению Данилова, Кремль пытается взять украинцев измором, однако ничего не выйдет.
"Идеальная ситуация для России — возвращение Украины в состояние неуправляемости и полной анархии, в котором государство оказалось в 1917–1921 годах, когда война шла извне и внутри. Когда украинская армия должна была бороться с большевиками, деникинцами и другими интервентами", — отметил он в беседе с The Times.
Ранее заместитель главы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая призвала главкома ВСУ Валерия Залужного покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. Возможный конфликт с ним недавно прокомментировал и Зеленский. Он заявил, что военные не могут заниматься политикой, когда идут боевые действия.
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