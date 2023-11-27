Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал бороться с пацифистами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается госпереворота и выборов, на которых победят "защитники русского языка и пацифисты". Он считает, что Москва через своих агентов убеждает украинцев в реальности конфликта между Владимиром Зеленским и армией, чтобы погрузить общество в депрессию.

По мнению Данилова, Кремль пытается взять украинцев измором, однако ничего не выйдет.