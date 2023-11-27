МО: Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200 над Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 27 ноября.

"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что российские силы ликвидировали 21 украинский беспилотник вблизи Василевки, Белогоровки и Ясного в ДНР, а также Очеретоватого, Червоногорки и Переможного в Запорожской области.