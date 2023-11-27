МО: Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200 над Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 27 ноября.
"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве сообщили, что российские силы ликвидировали 21 украинский беспилотник вблизи Василевки, Белогоровки и Ясного в ДНР, а также Очеретоватого, Червоногорки и Переможного в Запорожской области.
Ранее, 26 ноября, Лайф сообщал, что над Азовским морем российская ПВО сбила две украинские ракеты. В Минобороны отметили, что тем самым Украина пыталась устроить террористическую атаку и повредить российские объекты.
ТАСС / Николай Гынгазов