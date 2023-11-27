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Регион
Опубликовано 27 ноября 2023, 12:32
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МО: Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200 над Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 27 ноября.

"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что российские силы ликвидировали 21 украинский беспилотник вблизи Василевки, Белогоровки и Ясного в ДНР, а также Очеретоватого, Червоногорки и Переможного в Запорожской области.

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью

Ранее, 26 ноября, Лайф сообщал, что над Азовским морем российская ПВО сбила две украинские ракеты. В Минобороны отметили, что тем самым Украина пыталась устроить террористическую атаку и повредить российские объекты.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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