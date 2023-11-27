Попытка ВСУ атаковать под Красным Лиманом обернулась чудовищными потерями

Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 280 военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 27 ноября. Там добавили, что ВСУ также лишились двух бронемашин и трёх автомобилей.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.