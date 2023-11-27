Попытка ВСУ атаковать под Красным Лиманом обернулась чудовищными потерями
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 280 военных на Краснолиманском направлении
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 280 военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 27 ноября. Там добавили, что ВСУ также лишились двух бронемашин и трёх автомобилей.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.
А ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 290 человек за сутки. Кроме того, российские военные уничтожили три украинских автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а ещё станцию РЭБ "Буковель-AD".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo