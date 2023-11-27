Внезапно вылетевший из-под земли огромный чёрный шар отправил петербуржца в глубокий нокаут

В Санкт-Петербурге вылетевший из-под земли огромный резиновый шар сбил прохожего. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", всё произошло возле Петропавловской крепости.

По словам очевидцев, шар выскочил около 13:00 на месте, где проводился ремонт. Прохожий от удара потерял сознание, но позже зашевелился. Рабочие оказали ему помощь и вызвали врачей. В администрации Петроградского района, комментируя инцидент, уточнили, что подрядчик водоканала проводил работы, связанные с инженерными сетями.

Чёрным попрыгунчиком, вероятно, оказалась мембрана, которая вылетела из-за давления в трубе. Во время работ по прочистке труб специалисты запускают шар внутрь, чтобы под давлением мусор покинул трубу. Однако в этот раз что-то пошло не так.