Внезапно вылетевший из-под земли огромный чёрный шар отправил петербуржца в глубокий нокаут
В Санкт-Петербурге вылетевший на дорогу большой резиновый шар сбил пешехода
Место в Санкт-Петербурге, где мужчину "атаковал" чёрный шар. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге вылетевший из-под земли огромный резиновый шар сбил прохожего. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", всё произошло возле Петропавловской крепости.
По словам очевидцев, шар выскочил около 13:00 на месте, где проводился ремонт. Прохожий от удара потерял сознание, но позже зашевелился. Рабочие оказали ему помощь и вызвали врачей. В администрации Петроградского района, комментируя инцидент, уточнили, что подрядчик водоканала проводил работы, связанные с инженерными сетями.
Чёрным попрыгунчиком, вероятно, оказалась мембрана, которая вылетела из-за давления в трубе. Во время работ по прочистке труб специалисты запускают шар внутрь, чтобы под давлением мусор покинул трубу. Однако в этот раз что-то пошло не так.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге велосипедист сбил пешехода и покинул место ЧП. Всё происходящее сняла его нагрудная камера, а видео он зачем-то выложил в соцсети.