Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 13:08

Внезапно вылетевший из-под земли огромный чёрный шар отправил петербуржца в глубокий нокаут

В Санкт-Петербурге вылетевший на дорогу большой резиновый шар сбил пешехода

<p>Место в Санкт-Петербурге, где мужчину "атаковал" чёрный шар. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka/14239" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Место в Санкт-Петербурге, где мужчину "атаковал" чёрный шар. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге вылетевший из-под земли огромный резиновый шар сбил прохожего. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", всё произошло возле Петропавловской крепости.

По словам очевидцев, шар выскочил около 13:00 на месте, где проводился ремонт. Прохожий от удара потерял сознание, но позже зашевелился. Рабочие оказали ему помощь и вызвали врачей. В администрации Петроградского района, комментируя инцидент, уточнили, что подрядчик водоканала проводил работы, связанные с инженерными сетями.

Чёрным попрыгунчиком, вероятно, оказалась мембрана, которая вылетела из-за давления в трубе. Во время работ по прочистке труб специалисты запускают шар внутрь, чтобы под давлением мусор покинул трубу. Однако в этот раз что-то пошло не так.

Россиянка погибла под колёсами мусоровоза

Россиянка погибла под колёсами мусоровоза

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге велосипедист сбил пешехода и покинул место ЧП. Всё происходящее сняла его нагрудная камера, а видео он зачем-то выложил в соцсети.

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров