В Петербурге велосипедист снёс пешехода на зебре и тут же скрылся, но его видео нашли в Сети

В Санкт-Петербурге велосипедист сбил пешехода и, вместо того чтобы остановиться и принести извинения, поспешил покинуть место ЧП. Всё происходящее сняла его нагрудная камера, а видео он зачем-то выложил в соцсети. Позже спортсмен удалил компрометирующий ролик, но, как известно, Интернет помнит всё.

На кадрах видно, что велогонщик врезается в мужчину, который в этот момент вместе с другими пешеходами переходит дорогу по зебре. Удар был такой силы, что пострадавший не смог устоять на ногах и отлетел в сторону. Официальной информации о ЧП пока нет, однако, по предварительным данным, виновником оказался 19-летний Георгий. Он увлекается спортом и часто делится видео с подписчиками. Портал "78.ru" пытался с ним связаться, однако горе-спортсмен отказался комментировать произошедшее.