Россиянка погибла под колёсами мусоровоза

В Чебоксарах погибла женщина, которую переехал мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Там добавили, что пострадавшая скончалась ещё до приезда скорой.

Уточняется, что несчастный случай произошёл возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару, об инциденте полицейские узнали в 10:30 утра в пятницу, 3 ноября. По предварительной информации регионального главка МВД, 37-летний водитель мусоровоза задавил пешехода, когда двигался назад. Женщина скончалась на месте.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье 25-летняя сотрудница группы компаний, которая курирует работу УК, не захотела общаться с жалующимися на работу коммунальщиков жильцами и решила сбежать на машине. Отъезжая, девушка сбила одну из жительниц, переехав ей ноги. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нарушительнице грозит от восьми лет колонии. Свою вину она не признаёт и считает, что её спровоцировали и чуть не побили.