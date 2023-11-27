В Кремле анонсировали выступление Путина на Всемирном русском народном соборе

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 ноября, примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"28 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании ВРНС, посвящённого 30-летию образования организации. Центральная тема форума — "Настоящее и будущее Русского мира", — говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви (РПЦ) и других централизованных религиозных объединений, органов госвласти, а также общественники, деятели науки и культуры. Тема собора — "Настоящее и будущее Русского мира".