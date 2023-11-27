Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 12:58

В Кремле анонсировали выступление Путина на Всемирном русском народном соборе

Путин 28 ноября выступит на Всемирном русском народном соборе по видеосвязи

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 ноября, примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"28 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании ВРНС, посвящённого 30-летию образования организации. Центральная тема форума — "Настоящее и будущее Русского мира", — говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви (РПЦ) и других централизованных религиозных объединений, органов госвласти, а также общественники, деятели науки и культуры. Тема собора — "Настоящее и будущее Русского мира".

Ранее Лайф сообщал, что на этой неделе Путин встретится с молодыми учёными, а также откроет сразу несколько новых медицинских объектов. Помимо этого, президент пообщается с наблюдательным советом движения детей и молодёжи.

"Неоскудевающих сил и бодрости духа": Патриарх Кирилл поздравил Путина с днём рождения

"Неоскудевающих сил и бодрости духа": Патриарх Кирилл поздравил Путина с днём рождения

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • РПЦ
  • Патриарх Кирилл
  • Религия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров