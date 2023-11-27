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27 ноября, 13:15

Москвичка натянула на пенис мужа "пояс верности" и выкинула ключи. Достоинство ампутировали

В Москве женщина натянула на пенис мужа "пояс верности" и выкинула ключи

В Москве мужчине ампутировали пенис из-за ревнивой жены. По данным источника Лайфа, супруга надела ему на мужское достоинство "пояс верности" и выкинула ключи.

В Москве мужчине ампутировали член из-за ревнивой жены. Обложка © LIFE

В Москве мужчине ампутировали член из-за ревнивой жены. Обложка © LIFE

Всё началось с того, что парочка вечером выпивала вместе дома. Жена стала предъявлять мужу претензии в том, что он думает о других женщинах однако тот подчеркнул, что любит только её. Тогда супруга попросила доказать это — она надела на достоинство супруга "пояс верности", закрыла замок и выкинула ключи.

Результат оказался совсем не такой, как она ожидала: пенис возлюбленного под давлением стал стремительно опухать, надулся и приобрёл цвет баклажана. Открыть замок никак не получилось, как и найти ключи. В результате супруги поехали в больницу, где врачи заявили, что нужна срочная ампутация полового органа и мошонки — всё это произошло за несколько часов. Ситуацию усугубляло ещё и то, что мужчина выпил и не мог сходить в туалет. Сейчас жизни пострадавшего от супружеской мнительности ничего не угрожает.

После истории шведского лыжника врач объяснил мужчинам, реально ли отморозить пенис

После истории шведского лыжника врач объяснил мужчинам, реально ли отморозить пенис

Ранее Лайф рассказывал, что шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. При этом случившееся не помешало Хальварссону показать хороший результат в масс-старте: в гонке он занял 18-е место.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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