Москвичка натянула на пенис мужа "пояс верности" и выкинула ключи. Достоинство ампутировали

В Москве мужчине ампутировали пенис из-за ревнивой жены. По данным источника Лайфа, супруга надела ему на мужское достоинство "пояс верности" и выкинула ключи.

В Москве мужчине ампутировали член из-за ревнивой жены. Обложка © LIFE

Всё началось с того, что парочка вечером выпивала вместе дома. Жена стала предъявлять мужу претензии в том, что он думает о других женщинах однако тот подчеркнул, что любит только её. Тогда супруга попросила доказать это — она надела на достоинство супруга "пояс верности", закрыла замок и выкинула ключи.

Результат оказался совсем не такой, как она ожидала: пенис возлюбленного под давлением стал стремительно опухать, надулся и приобрёл цвет баклажана. Открыть замок никак не получилось, как и найти ключи. В результате супруги поехали в больницу, где врачи заявили, что нужна срочная ампутация полового органа и мошонки — всё это произошло за несколько часов. Ситуацию усугубляло ещё и то, что мужчина выпил и не мог сходить в туалет. Сейчас жизни пострадавшего от супружеской мнительности ничего не угрожает.