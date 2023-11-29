Сигнал из ниоткуда: Земли достигла мощнейшая космическая энергия из неизвестного источника Самое интересное, что учёные попытались определить местоположение источника загадочного космического луча и обнаружили нечто ещё более странное: траектория указывает туда, где вообще ничего нет. Точнее, ничего известного науке. 28 ноября, 21:43 Обложка © Freepik / vecstock

Это телескопы, которые сделаны специально для улавливания космического излучения. Когда оно бомбардирует земную атмосферу, то тем самым создаёт в ней свечение, и его можно зафиксировать. Делается это с помощью вот таких композиций из зеркальных шестиугольников, а перед ними закреплена камера с очень чувствительными детекторами, которые «видят» даже недоступный нашему глазу ультрафиолетовый свет.

Телескопы для отслеживания космического излучения в обсерватории Telescope Array в штате Юта (США). Фото © Wikipedia / John N. Matthews

В России по точно такому принципу работают, к примеру, телескопы на Байкале в рамках эксперимента TAIGA. Но в данном случае загадочное космическое излучение из неизвестного источника зафиксировано недавно телескопами в пустыне на западе американского штата Юта. Там их целая система под названием Telescope Array.

Что такое космическое излучение

Это потоки элементарных частиц: по большей части протонов, а ещё электронов или даже целых атомных ядер. Впрочем, собственно, ядро атома водорода – это не что иное, как один-единственный протон. Добавь к нему электрон и получи полноценный атом водорода, самого простого и самого распространённого элемента во Вселенной.

А что происходит, когда какой-нибудь прилетевший из космоса энергичный протон ударяется в нашу атмосферу: он выбивает из её атомов электроны, те в свою очередь ударяются в соседей и тоже лишают их электронов, и в итоге получается целый электронный ливень.

Так вот, все эти протоны и прочее так или иначе летят от звёзд. Но они могут нести с собой разную по мощности энергию в зависимости от того, что со звездой происходит. Если она, как наше Солнце, спокойно проходит свой основной жизненный этап, то энергия идущего от неё «звёздного ветра» сравнительно умеренная. А вот если какая-нибудь тяжеловесная звезда (вроде Бетельгейзе) «умирает», то есть «перегорает» и взрывается сверхновой, частицы несутся от неё уже с совершенно неслыханной энергией, которая не снилась ни Большому адронному коллайдеру, ни какому-либо другому рукотворному ускорителю частиц. То же самое, когда, скажем, две звезды сталкиваются друг с другом и сливаются воедино – от них идёт немыслимо мощный поток частиц.

Взрыв сверхновой. GIF © Giphy.com

Таким образом, по энергии прилетевшей и зафиксированной телескопом частицы можно понять её происхождение. Более того, в случае особо мощных частиц можно даже проследить траекторию их полёта и определить местоположение источника: дело в том, что частицы послабее могут отклоняться галактическими магнитными полями, но супермощные – уже нет.

При этом, по подсчётам учёных, даже самая энергичная частица не способна пронести хоть сколько-нибудь ощутимую энергию далее, чем на 160 миллионов световых лет – она «по дороге» слабеет. Значит, всё, что нашу атмосферу бомбардирует, приходит из пространства именно этого радиуса. Надо сказать, в этом пространстве находится огромное количество галактик. Даже в пределах 10 миллионов световых лет их уже десятки. Напомним, ближайшая – галактика Андромеды – расположена в 2,5 миллионах световых лет от нас.

Откуда был звонок?

Похоже, из ниоткуда. Детекторы в пустыне Юты поймали прилетевшую из космоса частицу с энергией в 244 квинтиллиона электронвольт. Это на несколько порядков мощнее, чем обычно фиксируют. Превосходит загадочную частицу только та, что была зафиксирована в 1991 году (кстати, тоже в Юте) и приобрела говорящее прозвище Oh My God, потому что у неё была энергия в 320 квинтиллионов электронвольт. И она тоже так по сей день и остаётся учёными абсолютно непонятой, потому что они пока очень слабо себе представляют, какое такое космическое событие должно было такую энергию породить. Во всяком случае, явно не сверхновая и не столкновение звёзд – от них энергия гораздо меньше.

Поскольку этот новый феномен исследовали вместе с японскими астрофизиками, то назвали новую могущественную частицу в честь японской мифической богини Солнца, богини «небесного сияния», «владычицы неба» Аматэрасу. И частица оказалась не менее таинственной, чем этот персонаж.

Её энергия позволяет судить, что её по пути ничто не отклоняло. Но когда учёные восстановили её траекторию и посмотрели на предполагаемое место расположения источника, то они, наверное, тоже сказали «Oh My God»: «перст» указует в ту область нашего местного межгалактического пространства, которую называют войдом. Это космическая пустота. Там, очень возможно, нет и не может быть никаких протонов и вообще никакого «нормального» вещества, из которого состоит всё, что мы видим в телескоп.

Компьютерная модель крупномасштабной структуры Вселенной. Фото © Wikipedia / Andrew Pontzen and Fabio Governato

«Нормальное» вещество, то есть галактики нашей Вселенной собраны в скопления, сверхкопления, которые образуют длинные ветвистые нити. Мы находимся в паутине, которую плетёт гравитация. А между нитями этой паутины действует обратная сила, которая раздувает пространство. Антигравитация. Та самая «тёмная энергия», составляющая примерно 70% Вселенной. Так вот, учёные подозревают, что войды, "пустоты" – как раз территория этой непознанной пока тёмной энергии.

Во любом случае, ни в Местном войде, ни вообще в радиусе 160 миллионов световых лет не было замечено ничего настолько мощного, чтобы это можно было принять за источник.

Авторы Адель Романенкова