В Совфеде заявили, что статус семьи с детьми должен давать престиж и преимущества

Статус семьи с детьми в России должен давать уважение в обществе, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. По её мнению, у таких семей должны быть конкретные преимущества, включая финансовые.

Выступая в рамках заседания демографической секции XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира", Святенко отметила, что сегодня семьи с детьми являются основой нашей идеологии, традиций и мировоззрения. По сути, семья представляет собой государство в миниатюре, в котором, как в зеркале, отражаются все происходящие в обществе процессы. По словам сенатора, вопросы поддержки рождаемости, материнства, а также детства в России "были, есть и остаются безусловным приоритетом" для российских властей.

"Наша задача — создать условия, чтобы появление ребёнка приводило не к снижению уровня жизни, а наоборот, становилось началом нового, более благополучного жизненного этапа. А статус семьи с детьми должен давать и престиж, и уважение в обществе, и конкретные, в том числе финансовые, преимущества", — подчеркнула Святенко.