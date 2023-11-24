В России предложили не называть браком такое хорошее дело, как создание семьи
Депутат Ткачёв предложил Минтруду уравнять понятия "брак" и "семейный союз"
"Хорошее дело браком не назовут", — гласит шуточная пословица. Фото © senivpetro/ freepik
В России предлагают внести изменения в Семейный кодекс, которые бы уравняли такие понятия, как "брак" и "семейный союз". С такой инициативой депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачёв обратился к главе Минтруда Антону Котякову.
И всё из-за второго значения слова "брак", которое подразумевает наличие дефекта или несоответствие стандартам. По мнению парламентария, создание новой ячейки общества не должно вызвать такие сомнительные ассоциации.
"Считаю необходимым закрепить юридическую равнозначность терминов "брак" и "семейный союз". Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины", — приводит ТАСС текст обращения депутата.
Отметим, что семейные отношения — это уже не первая сфера общественной жизни, где "Новые люди" решили бороться за благозвучность. В октябре стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о переименовании сёл с оскорбительными названиями. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область). Есть у фракции и другая "брачная" инициатива: они предложили отменить госпошлины за заключение брака, но увеличить эту плату за оформление развода.