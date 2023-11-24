В России предложили не называть браком такое хорошее дело, как создание семьи

В России предлагают внести изменения в Семейный кодекс, которые бы уравняли такие понятия, как "брак" и "семейный союз". С такой инициативой депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачёв обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Отметим, что семейные отношения — это уже не первая сфера общественной жизни, где "Новые люди" решили бороться за благозвучность. В октябре стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о переименовании сёл с оскорбительными названиями. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область). Есть у фракции и другая "брачная" инициатива: они предложили отменить госпошлины за заключение брака, но увеличить эту плату за оформление развода.