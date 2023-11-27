Бабушка очнулась после наркоза и в ужасе обнаружила у себя огромную силиконовую грудь Daily Mail: 65-летней жительнице из США по ошибке увеличили грудь и ягодицы 27 ноября, 14:21 Shutterstock

Пожилая жительница Вашингтона не ожидала после пробуждения от наркоза обнаружить на себе увеличенную грудь и подтянутые ягодицы. По словам женщины, ей должны были сделать совсем другую операцию, сообщает Daily Mail.

Героиня этой истории Кимберли Маккормик шесть лет назад успешно перенесла операцию по снижению веса, которую проводили в Мексике. В октябре этого года 65-летняя женщина вновь обратилась в эту же клинику, но вынужденно. После похудения ей нужно было избавиться от обвисшей кожи на руках, бёдрах и животе. В этот раз всё пошло не по плану.

"Я заплакала и позвонила дочери, потому что проснулась с огромной грудью. Я бы её не захотела, даже если бы дожила до 500 лет", — поделилась с журналистами "бабушка Ким", как называют женщину её внуки.

Мало того, пациентке выставили дополнительный счёт на $ 2500 за её новое тело. Женщина, разумеется, стала истерить и требовать всё исправить. Внимательные мексиканские врачи её выслушали и вкололи успокоительное, ну а потом просто вытолкали из больницы вместе с дочерью. Как утверждают пострадавшие дамы, они пробовали обратиться к местным полицейским, но те их просто прогнали.



Уже на родине, в США, госпожа Маккормик обратилась уже в местный медицинский центр — и там ей назвали финальную стоимость операции по удалению силикона. Чек в 75 тысяч долларов поверг женщину в шок, поэтому манипуляции пришлось отложить, а сама секси-бабушка пытается смириться со своим новым телом.

А ранее Лайф рассказывал, что москвичка перестала дышать после ринопластики и осталась должна 230 тысяч рублей. Это уже не первый раз, когда девушка пытается поправить свой носик и попадает на деньги. Медик, который делал злосчастную операцию, заявил, что больше не работает в клинике и ничем помочь не может.

Авторы Дарья Нарыкова