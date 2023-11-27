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Басманный суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

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Басманный суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

27 ноября, 14:11
<p>Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © <a href="https://www.linkedin.com/in/andy-stone-7575b34a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LinkedIn / Andy Stone</a></p>

Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © LinkedIn / Andy Stone

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Марка Стоуна по делу о содействии терроризму. Об этом сообщила журналистам в понедельник, 27 ноября, пресс-служба суда.

Накануне, 26 ноября, МВД России объявило Энди Стоуна в розыск, но статья, по которой ищут сотрудника американской корпорации, до сегодняшнего дня не разглашалась.

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А ранее МВД объявило в розыск экс-лидера Либертарианской партии и главу организации "Гражданское общество" Михаила Светова**, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

**Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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