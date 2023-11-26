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26 ноября, 10:46

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

<p>Энди Стоун. Обложка ©<a href="https://www.linkedin.com/in/andy-stone-7575b34a" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> LinkedIn / Andy Stone</a></p>

Энди Стоун. Обложка © LinkedIn / Andy Stone

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря американской компании Meta* Энди Стоуна по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе.

По какой именно статье ищут Стоуна, не говорится. Как следует из карточки в базе, он переобъявлен в розыск.

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Напомним, ранее Meta* признала, что разрешила в своей соцсети Facebook** призывы к насилию против военных России. Следственный комитет РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta*. Пресс-секретарь компании Энди Стоун позднее назвал снятие запрета на подобные публикации в отношении российских военных "формой политического самовыражения".

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

** Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Дарья Нарыкова
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