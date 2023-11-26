МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря американской компании Meta* Энди Стоуна по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

По какой именно статье ищут Стоуна, не говорится. Как следует из карточки в базе, он переобъявлен в розыск.