МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
Энди Стоун. Обложка © LinkedIn / Andy Stone
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря американской компании Meta* Энди Стоуна по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.
"Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе.
По какой именно статье ищут Стоуна, не говорится. Как следует из карточки в базе, он переобъявлен в розыск.
Напомним, ранее Meta* признала, что разрешила в своей соцсети Facebook** призывы к насилию против военных России. Следственный комитет РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta*. Пресс-секретарь компании Энди Стоун позднее назвал снятие запрета на подобные публикации в отношении российских военных "формой политического самовыражения".
* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.
** Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.