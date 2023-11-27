Казаки откопали тела погибших бойцов ВСУ, которые Киев спрятал, чтобы не платить их родным

Шестая казачья бригада имени М.И. Платова в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении откопала тела погибших украинских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Тела погибших бойцов ВСУ, которые откопали казаки. Фото © Telegram / Атаман

По его словам, это ещё раз подтверждает тот факт, что киевское командование приказывает скрывать потери среди личного состава, объявляя бойцов без вести пропавшими. Лисицын подчеркнул, что тем самым Киев стремится не выплачивать компенсации близким погибших.

Тела погибших бойцов ВСУ, которые откопали казаки. Фото © Telegram / Атаман

Телеграм-канал "Атаман" уточняет, что найденные тела казаки отправят родственникам. Комбриг шестой казачьей Лисичанской бригады с позывным Гейзер отметил, что украинских военных на переднем крае становится всё меньше.

Тела погибших бойцов ВСУ, которые откопали казаки. Фото © Telegram / Атаман

"Кто против России, со всеми так будет! Нет в мире того, кто может воевать с нашей страной!" — подчеркнул он.