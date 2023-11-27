Казаки откопали тела погибших бойцов ВСУ, которые Киев спрятал, чтобы не платить их родным
Казаки откопали тела погибших бойцов ВСУ, которых объявляют пропавшими без вести
Тела погибших бойцов ВСУ, которые откопали казаки. Обложка © Telegram / Атаман
Шестая казачья бригада имени М.И. Платова в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении откопала тела погибших украинских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
По его словам, это ещё раз подтверждает тот факт, что киевское командование приказывает скрывать потери среди личного состава, объявляя бойцов без вести пропавшими. Лисицын подчеркнул, что тем самым Киев стремится не выплачивать компенсации близким погибших.
Телеграм-канал "Атаман" уточняет, что найденные тела казаки отправят родственникам. Комбриг шестой казачьей Лисичанской бригады с позывным Гейзер отметил, что украинских военных на переднем крае становится всё меньше.
"Кто против России, со всеми так будет! Нет в мире того, кто может воевать с нашей страной!" — подчеркнул он.
Ранее казаки разоблачили фейк украинских военных о якобы ликвидации российского Т-90М в зоне спецоперации. Гейзер подчеркнул, что танк готов и дальше громить ВСУ — нет ничего лучше русского оружия и техники.