"По сути, речь идёт о получении компонентов биологического оружия", — отметил он в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биобезопасности.

А ранее сегодня в Минпромторге заявили о неоспоримых доказательствах того, что США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты. Запад передаёт их ВСУ и иностранным наёмникам, которые воюют на стороне киевского режима.