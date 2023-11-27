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Медведев заявил, что США пытаются получить компоненты биооружия

27 ноября, 14:43

США продолжают свои военно-биологические программы по созданию опасных патогенов и микроорганизмов, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По сути, речь идёт о получении компонентов биологического оружия", — отметил он в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биобезопасности.

СБУ заподозрили в подготовке провокаций с биооружием под прикрытием "чужого флага"

СБУ заподозрили в подготовке провокаций с биооружием под прикрытием "чужого флага"

А ранее сегодня в Минпромторге заявили о неоспоримых доказательствах того, что США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты. Запад передаёт их ВСУ и иностранным наёмникам, которые воюют на стороне киевского режима.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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