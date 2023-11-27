"Для них он никто": Раскрыт план Запада по ликвидации Зеленского

На Западе уже давно решён вопрос о ликвидации Владимира Зеленского, и он уже сам об этом знает. Таким мнением поделился генеральный инспектор Минобороны России генерал-полковник Валерий Баранов.

"Английская разведка имеет богатейший опыт в этом вопросе уничтожения, они даже свою принцессу [Диану] уничтожили в автомобильном происшествии. А уж Зеленский для них вообще никто. Думаю, что решение (о ликвидации. — Прим. Лайфа) уже принято, и Зеленский об этом знает", — сказал Баранов в беседе с "Царьградом".

Вместе с тем генерал-полковник отметил, что страховка на случай успешного покушения на Зеленского у западных спецслужб тоже имеется. Очевидно, что они свалят всё на Россию. Однако следует понимать, что глава государства Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что Москва "вопросами терроризма" заниматься не намерена. Тем не менее позицию Запада при желании смогут отстоять мировые СМИ, считает Баранов. На сегодняшний день эта система работает весьма эффективно.